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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 9:04

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки 130 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ выпустили снаряды различного типа по шести приграничным муниципалитетам Белгорода
Дарья ЧИПУРНАЯ
ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территория Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, по данным Гладкова, за минувшие сутки ВСУ выпустили 128 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам Белгорода, в том числе три устройства было сброшено с дронов.

Ранее Гладков сообщил о погибшем мужчине и пострадавшей женщине в результате обстрелов Белгородской области со стороны киевского режима.