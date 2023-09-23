Губернатор Гладков: ВСУ за сутки 130 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территория Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, по данным Гладкова, за минувшие сутки ВСУ выпустили 128 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам Белгорода, в том числе три устройства было сброшено с дронов.

Ранее Гладков сообщил о погибшем мужчине и пострадавшей женщине в результате обстрелов Белгородской области со стороны киевского режима.