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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 9:24

В Челябинской области ищут медведя, гуляющего по лесам возле Снежинска

Местным жителям рекомендовано воздержаться от прогулок и пробежек по лесополосе
Дарья ЧИПУРНАЯ
По Челябинской области гуляет медведь

По Челябинской области гуляет медведь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Челябинской области местные жители заметили следы дикого медведя, гуляющего по лесам на закрытой территории возле Снежинска. Об этом сообщает "КП-Челябинск".

Один из жителей Челябинска рассказал, что в высохшей болотине за третьим КПП в сторону Иткуля заприметил медвежью берлогу со следами от лап. Присутствие дикого зверя также выдал свежий помет.

Представители ГО ЧС рекомендовали местным жителям воздержаться от прогулок и пробежек по лесополосе.