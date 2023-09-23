В Челябинской области ищут медведя, гуляющего по лесам возле Снежинска

По Челябинской области гуляет медведь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Челябинской области местные жители заметили следы дикого медведя, гуляющего по лесам на закрытой территории возле Снежинска. Об этом сообщает "КП-Челябинск".

Один из жителей Челябинска рассказал, что в высохшей болотине за третьим КПП в сторону Иткуля заприметил медвежью берлогу со следами от лап. Присутствие дикого зверя также выдал свежий помет.

Представители ГО ЧС рекомендовали местным жителям воздержаться от прогулок и пробежек по лесополосе.