NYT: Киев не достиг стратегических целей наступления на южном направлении

В США заявили, что ВСУ не достили стратегических целей наступления на южном направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не смогли достичь стратегических целей наступления на южном направлении, сообщили американские чиновники.

Как передает газета The New York Times, в ближайшее время украинская армия столкнется с еще большими трудностями при продвижении вперед, так как осенняя погода сделает землю «мягкой и грязной». По мнению некоторых чиновников США, Киеву нужен будет перерыв как минимум в несколько недель, чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть бойцам, слишком уставшим в ходе летнего наступления.

Отмечается, что заминированные поля оказались эффективны против ВСУ. Сейчас власти Украины очень обеспокоены большими потерями, которые могут возникнуть при попытках прорвать обороны Вооруженных сил России, подчеркивает издание.

Напомним, газета The New York Times ранее выпустила статью о трудностях, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе своего наступления. Так, по еe данным, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. По мнению издания, ВСУ мешают и отсутствие поддержки с воздуха, и сеть оборонительных сооружений, которую создали российские военнослужащие.

Между тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оправдал провал наступления ВСУ заминированными полями.