Reuters: США ведут переговоры о крупной поставке вооружений Вьетнаму

США ведут переговоры о крупной поставке вооружений Вьетнаму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом о возможной поставке республике крупной партии вооружений, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации Reuters, вооружения могут быть переданы Вьетнаму в следующем году. Возможно, в него войдут истребители F-16. Отмечается, что Ханой столкнулся с напряженностью в отношениях с Пекином из-за территориального спора в Южно-Китайском море.

В настоящее время сделка находится на ранней стадии, и ее условия не определены. Есть вероятность, что она не состоится, однако тема возможной поставки вооружений была ключевой на переговорах Вьетнама и США в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в течение последнего месяца, сказано в сообщении. По словам одного из источников, США также рассматривают вариант со структурированием специальных условий финансирования дорогостоящего оборудования, чтобы «помочь Вьетнаму отказаться от зависимости от более дешевого оружия российского производства».