Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского государства России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано. Российский лидер направил Маттарелле соответствующую телеграмму.

«Примите соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано. Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом верно служил своей стране, в том числе на посту президента», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, Наполитано по праву пользовался уважением соотечественников и имел большой международный авторитет. Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким бывшего президента Италии.

Напомним, Наполитано умер накануне в возрасте 98 лет. В последнее время состояние здоровье итальянского политика заметно ухудшилось, и на протяжении нескольких месяцев он находился в римской клинике.