Парк Учкуевка в Севастополе закрыли из-за обнаружения обломка сбитой ракеты Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Парк Учкуевка в Севастополе закрыли в связи с обнаружением там обломка сбитой ракеты после попытки удара Вооруженных сил Украины по территории Крыма.

«Парк сейчас закрыли. Территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», – написал в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развозжаев.

Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие.

Напомним, в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 23 сентября.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Один из осколков ракеты упал возле театра имени Луначарского.

Средства ПВО сбили пять ракет ВСУ при отражении атаки на Севастополь. В результате удара повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота России.