Bild: уровень поддержки правительства ФРГ упал до минимума в 37%

Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жителей Германии, которые поддерживают правящую в стране коалицию, достигло нового минимума, показав самое низкое значения со времен федеральных выборов 2021 года. Об этом стало известно по итогам опроса института Insa для газеты Bild am Sonntag.

Если бы выборы в ФРГ прошли в это воскресенье, то правящую партию канцлера Германии Олафа Шольца - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - поддержали бы только 17 процентов избирателей. Входящая в состав коалиции партия "Зеленых" набрала бы 14 процентов, а Свободная демократическая партия (СвДП) - 6 процентов.

Таким образом, общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37 процентов. Это самый низкий уровень поддержки (минус 15 процентов) со времен прошлых выборов, которые состоялись 26 сентября 2021 года.

Лидирует в рейтинге Христианско-демократический союз (27 процентов голосов). Вторыми идут "Альтернатива для Германии" (22 процента).

Сообщается, что опрос института Insa Опрос проходил с 18 по 22 сентября, в нем приняли участие 1 203 человека.

Ранее KP.RU рассказал, что немецкий канцлер Олаф Шольц выступил почти перед пустым залом на Генассамблее в Нью-Йорке.