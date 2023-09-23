Профессор Сафонов: увеличение МРОТ скажется ростом зарплат в российских регионах

Зарплаты вырастут на 10% и более в нескольких регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно прогнозу Министерства экономического развития на 2023-2026 годы, рост номинальной заработной платы без учета инфляции произойдет в 15 регионах страны. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с KP.RU объяснил, почему рост доходов коснется не всех регионов.

Прогноз показывает, что за четыре года рост зарплат в среднем на 10 процентов произойдет в Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Ярославской и Владимирской областях, а также в Дагестане, Мордовии и Забайкальском крае.

Профессор Сафонов подметил, что наибольшие позиции получили регионы со сравнительно низкими средними зарплатами. Их рост напрямую связан с увеличением МРОТ выше динамики инфляции.

"В среднем в малых предприятиях Дагестана зарплата около 19 тысяч рублей, средняя по региону порядка 33 тысяч, и понятно, что влияние увеличения МРОТ здесь будет иметь очень серьезное значение. Это касается и регионов, где складывается аналогичная ситуация, поэтому они и выскакивают в лидеры", - сказал Сафонов.

Именно по этой причине в списке регионов, где прогнозируется рост заработных плат, не числится Москва и Санкт-Петербург. "Рынок труда здесь очень распределен, доходы в этих регионах достаточно большие, поэтому влияние МРОТ на средние зарплаты не так велико", - отметил эксперт.

Еще одной причиной роста доходов в части российских регионов стала работа ВПК. Туда усиленно привлекаются квалифицированные специалисты, чья оплата труда также повышается.

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