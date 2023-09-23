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НовостиПолитика23 сентября 2023 12:30

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава Роскосмоса заявил, что для него честь защищать интересы региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назначен сенатором Совета Федерации от Запорожской области. Информацию об этом подтвердил сам руководитель подразделения «Царские волки».

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее главой Херсонской области был избран Владимир Сальдо. Он уже принес присягу на верность Конституции России и народу региона и вступил в должность. По его словам, все ветви власти Херсонской области сосредоточат усилия на выполнении программы социально-экономического развития до 2030 года.

Напомним, в середине недели командир батальона «Спарта» Артем Жога был избран председателем Народного совета Донецкой народной республики. Как отмечал Жога, он шел на выборы с надеждой остаться руководителем батальоном.