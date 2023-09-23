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НовостиПолитика23 сентября 2023 12:57

FT: Байден решил поставить Украине ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

Ракеты предназначены для реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS
Юлия ВАСИЛЬЕВА
FT: Байден решил поставить Украине ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

FT: Байден решил поставить Украине ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден принял решение отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, Вашингтон намерен отправить версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой.

Оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, разработанные компанией Lockheed Martin, можно отправлять из реактивных систем залпового огня. Среди них также вооружение M142 HIMARS.

Между тем, военный эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда" Александр Михайлов также прокомментировал передачу США ракет ATACMS Киеву.

А американские СМИ считают, что передача Украине тактических ракет ATACMS США может склонить власти ФРГ к передаче Киеву крылатых ракет Taurus.