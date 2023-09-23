Жители Еревана принесли цветы к посольству РФ в память о погибших миротворцах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Еревана почтили память российских миротворцев, погибших в Нагорно-Карабахской республике в результате обстрела азербайджанскими военными.

Несколько горожан принесли к посольству России букеты цветов. Одна из жительниц Еревана выразила признательность матерям, женам, сестрам и дочерям погибших миротворцев. В беседе с корреспондентом ТАСС она выразила уверенность, что «будут напечатаны книги, и история все разложит по полочкам».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 20 сентября, российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джанятаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев РФ в Нагорном Карабахе. Как заявил азербайджанский лидер, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших военных.