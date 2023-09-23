Barets Observer: Россиянин задержан в Норвегии при попытке пересечь границу

Россиянин задержан в Норвегии при попытке пересечь границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Норвегии задержала гражданина России, когда он пытался незаконно пересечь границу с РФ.

Как пишет газета The Barets Observer, задержанный в январе этого года незаконно пересек границу России и Норвегии, попросив у Осло убежища. При этом, как утверждает издание, он якобы представился бойцом ЧВК «Вагнер». В беседе с журналистом газеты в Киркенесе мужчина признался, что хотел вернуться в Россию, а спустя несколько часов после этого разговора попытался перейти границу.

«Мы можем подтвердить, что мужчина задержан. Задержание не было драматичным», – сказал начальник полицейского округа Финнмарк Мартин Марум.

По словам полицейского, россиянину предъявят обвинения в нарушении правил пересечения границы.

Напомним, в октябре прошлого года гражданина России задержали в Норвегии за то, что он управлял беспилотным летательным аппаратом в районе Шпицбергена. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях.