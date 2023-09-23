Актриса Кристина Асмус сделала отсылку к словам Петрова и отшутилась про свадьбу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о переменах в собственном имидже - она поменяла цвет волос. Об этом актриса написала в своих соцсетях.

По словам Асмус, ей захотелось чего-то нового, она сама придумывает образ для своих героинь. В комментариях к посту один из поклонников написал, что артистка похожа на недавно обручившегося актера Александра Петрова. В ответ сама Асмус отшутилась о прошедшей свадьбе своего коллеги.

"Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет", - отшутилась Кристина.

Так Асмус сделала отсылку к словам Петрова о своей новой жене.

Напомним, российский актер Александр Петров внезапно женился на малоизвестной девушке - 22-летней Виктории Ивановой. Новость оказалась для всех полной неожиданностью, ведь последние три года Петров жил вместе с актрисой Стасей Милославской.