В учебник истории России внесут изменения в главу о репрессированных народах

В учебник по истории России внесут изменения в главу о репрессированных народах Фото: Александр Река

В новый учебник по истории России для 10-11 классов внесут изменения в главу о репрессированных народах, спикер председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы. С ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», – написал он в своем Telegram-канале.

Изменения будут внесены в главу, в которой говорится о репрессиях в отношении карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар на основании фактов их сотрудничества с войсками нацистской Германии в 1943-1944 годах. В учебнике отмечается, что были репрессированы не только пособники нацистов, но и безвинные люди. По словам Даудова, представители репрессированных народов СССР остались очень недовольны новым учебником по истории, поэтому глава Чечни Рамзан Кадыров поручил решить этот вопрос.

Спикер парламента Чечни сообщил, что позиция Грозного была доведена до автора учебника Владимира Мединского, и тот заявил о готовности изменить ее. Аналогичную позицию занял и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметил Даудов. Он добавил, что «тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне», а сегодня они стоят на защите интересов России в военной спецоперации на Украине.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал о принципах составления нового учебника по истории России, о том, какие разделы были расширены и какие новые появились,а также как изменилась трактовка ключевых событий XX и XXI веков и что вызвало критику в соцсетях.