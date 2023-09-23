Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Киев не восстанавливает разрушенные города

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин Фото: кадр из видео

Власти Украины не восстанавливаю разрушенные и поврежденные в ходе боевых действий города, несмотря на большие средства, которые Запад направил на эти цели, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В городах ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя на это выделялись огромные западные деньги», – сказал он в эфире своего YouTube-канале.

По мнению Соскина, направляемые странами Запада деньги правительству Украины разворовываются. Такая власть, как в Киеве, не может защитить украинцев, резюмировал политолог.

Как писал сайт KP.RU, украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины потребуется около 600-800 миллиардов долларов. Точную сумму можно будет назвать после прекращения военных действий, отметил он.