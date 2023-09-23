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НовостиПолитика23 сентября 2023 14:46

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Киев не восстанавливает разрушенные города

По мнению Соскина, направляемые странами Запада деньги правительству Украины разворовываются
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин Фото: кадр из видео

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин Фото: кадр из видео

Власти Украины не восстанавливаю разрушенные и поврежденные в ходе боевых действий города, несмотря на большие средства, которые Запад направил на эти цели, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В городах ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя на это выделялись огромные западные деньги», – сказал он в эфире своего YouTube-канале.

По мнению Соскина, направляемые странами Запада деньги правительству Украины разворовываются. Такая власть, как в Киеве, не может защитить украинцев, резюмировал политолог.

Как писал сайт KP.RU, украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины потребуется около 600-800 миллиардов долларов. Точную сумму можно будет назвать после прекращения военных действий, отметил он.