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НовостиВ мире23 сентября 2023 15:03

Видео последствий мощного наводнения в центре Индии появилось в сети

Из-за наводнения в Индии люди плывут по улицам на лодках
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Из-за сильных осадков вода заполонила буквально все в округе

Из-за сильных осадков вода заполонила буквально все в округе

Фото: REUTERS

В сети появились кадры затопления из-за сильных дождей индийского города Нагпур. Видеозаписи начали публиковать жители города штата Махараштра.

Судя по кадрам, из-за сильных осадков вода заполонила буквально все в округе и начала смывать любые препятствия на своем пути. Некоторые люди плывут на лодках по улицам Нагпура, некоторых сносит мощным потоком.

По прогнозам специалистов, такие ливни будут идти еще ближайшие 4-5 дней.

Ранее наводнение настигло восточную часть Ливии. Бушующая стихия унесла более двух тысяч жизней, и ещё несколько тысяч человек считаются пропавшими без вести.