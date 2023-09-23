Видео последствий мощного наводнения в центре Индии появилось в сети

Из-за сильных осадков вода заполонила буквально все в округе Фото: REUTERS

В сети появились кадры затопления из-за сильных дождей индийского города Нагпур. Видеозаписи начали публиковать жители города штата Махараштра.

Судя по кадрам, из-за сильных осадков вода заполонила буквально все в округе и начала смывать любые препятствия на своем пути. Некоторые люди плывут на лодках по улицам Нагпура, некоторых сносит мощным потоком.

По прогнозам специалистов, такие ливни будут идти еще ближайшие 4-5 дней.

Ранее наводнение настигло восточную часть Ливии. Бушующая стихия унесла более двух тысяч жизней, и ещё несколько тысяч человек считаются пропавшими без вести.