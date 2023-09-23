Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 сентября 2023 15:12

Балицкий избран губернатором Запорожской области

Балицкий сообщил, что избран губернатором Запорожской области
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Балицкий сообщил, что избран губернатором Запорожской области. Фото: телеграм-канал

Балицкий сообщил, что избран губернатором Запорожской области. Фото: телеграм-канал

Евгений Балицкий депутатами Запорожского законодательного собрания был избран губернатором Запорожья в субботу, 23 сентября. Об этом сообщил сам политик в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, это является большой честью и доверием для него.

"Я помню, как год назад мы под Гимн Российской Федерации, со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав России, вернуться на свою Родину. Сегодняшнее событие лично для меня – это промежуточный итог всех наших с вами шагов", - сообщил Балицкий.

Напомним, 23 сентября депутатами Херсонской областной Думы главой региона был избран Владимир Сальдо. Он принес присягу на верность Конституции России и народу Херсонской области. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.