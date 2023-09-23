Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ можно расценивать как агрессию против России

Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ считается актом агрессии против России
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Американский полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил о том, что предоставление данных ВСУ для ударов по объектам РФ с использованием самолетов НАТО может считаться актом агрессии против Москвы.
По его словам, чем ближе НАТО к конфликту, тем более вероятно, что альянс сам будет в него вовлечен.
"Я уверен что США, вероятно, предоставляют как минимум разведывательную информацию с самолетов, летающих в данном районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели", - отметил Уилкерсон.
Также эксперт добавил, что у России есть все права считать любую воздушную технику альянса законной целью в пределах украинского конфликта.
"Мы играем в очень опасную игру", - отметил эксперт.
Между тем, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works считает, что российская армия уничтожит инфраструктуру Украины из-за поставок ракет ATACMS Соединенных Штатов.