Лавров: РФ поддерживает нормализацию отношений между Сирией и Турцией Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что РФ поддерживает процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией.

По словам Лаврова, Россия вместе с Ираном помогает этому процессу.

"Поддерживаем возвращение Сирийской Арабской Республики (САР) в арабскую семью, а также процесс нормализации между Дамаском и Анкарой, мы стараемся ему помогать вместе с коллегами из Ирана", - заявил Лавров.

Между тем, ранее глава российского МИД Сергей Лавров гарантировал Венгрии продолжение поставок нефти и газа из РФ, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.