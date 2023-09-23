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НовостиПолитика23 сентября 2023 16:27

Лавров: РФ поддерживает нормализацию отношений между Сирией и Турцией

Россия вместе с Ираном помогает процессу нормализации отношений между Анкарой и Дамаском
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лавров: РФ поддерживает нормализацию отношений между Сирией и Турцией

Лавров: РФ поддерживает нормализацию отношений между Сирией и Турцией

Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что РФ поддерживает процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией.

По словам Лаврова, Россия вместе с Ираном помогает этому процессу.

"Поддерживаем возвращение Сирийской Арабской Республики (САР) в арабскую семью, а также процесс нормализации между Дамаском и Анкарой, мы стараемся ему помогать вместе с коллегами из Ирана", - заявил Лавров.

Между тем, ранее глава российского МИД Сергей Лавров гарантировал Венгрии продолжение поставок нефти и газа из РФ, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.