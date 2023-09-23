Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 сентября 2023 16:56

Лавров: все знают о нереализуемости "формулы мира" Зеленского

Сергей Лавров высказался о формуле мира украинского президента Владимира Зеленского
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лавров: все знают о нереализуемости "формулы мира" Зеленского

Лавров: все знают о нереализуемости "формулы мира" Зеленского

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался о формуле мира украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Лаврова, предложенный расклад абсолютно нереализуем и на Западе об этом знают все.

"Формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и все это знают", - отметил глава российского ведомства Лавров.

Также, по словам Лаврова, на данный момент ЕС навязывает свое посредничество Азербайджану и Армении, дестабилизируя вместе с США ситуацию на Южном Кавказе.