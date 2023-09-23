Лавров заявил, что Запад является империей лжи Фото: REUTERS

США и страны Европы сплошь и рядом берут на себя обязательства и не выполняют их. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Запад является "империей лжи", об этом ранее говорил и президент РФ Владимир Путин.

"Своего рода "визитной карточкой" коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют", - сказал Лавров.

Также Лавров добавил, что сейчас планета переживает серьезные перемены. Сейчас рождается новый мировой порядок, отметил политик.

Глава МИД РФ также сообщил, что Евросоюз на данный момент навязывает свое посредничество Азербайджану и Армении и вместе с США дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе.