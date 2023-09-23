Лавров: Зеленский на Совбезе ООН по Украине был не в ударе Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в субботу, 23 сентября, высказался о выступлении украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Лаврова, выступление Зеленского на Совете безопасности ООН по украинскому вопросу было неудачным и сам он его проигнорировал.

"Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе": я не слушал его речь, потому что мы и так знаем, что он может сказать", - заявил Лавров.

Также в ходе своего выступления Лавров заявил, что Запад говорит о разрешении конфликта на Украине на поле боя.