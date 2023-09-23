Лавров заявил, что страны Запада фактически воюют против России

Лавров заявил, что страны Запада фактически воюют против РФ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада фактически воюют с Россией под видом поставок вооружения Киеву. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, Запад воюет с Россией, это называется гибридной войной, однако сути не меняет.

Также глава МИД России заявил, что существуют правовые нормы, при которых страна определяется как прямой участник боевых действий, однако Запад это всячески игнорирует.

"То, что они фактически воюют против нас руками и телами украинцев, я думаю, знают все присутствующие здесь. Знают, что воюют и американцы, и англичане, и многие другие", - уточнил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что США и страны Европы сплошь и рядом берут на себя обязательства и не выполняют их. Страны Запада являются империей зла, сказал глава МИД РФ.