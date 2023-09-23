Лавров сообщил, при каких условиях возобновится зерновая сделка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зерновая сделка возобновится в тот же день, как только заработает ее российская часть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, как только заработает российская часть сделки, в тот же день возобновится и украинская часть этой инициативы.

"Президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря", - сказал Лавров.

Кроме того, в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров заявил, что Запад говорит о разрешении украинского конфликта на поле боя.