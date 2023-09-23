Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области Фото: REUTERS

В субботу, 23 сентября, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, пострадавших в результате украинского обстрела нет.

"Пострадавших нет. В результате есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий, там пробита кровля", - сообщил глава региона.

Кроме того, Гладков отметил, что сейчас на месте случившегося работают оперативные и аварийные службы.

Между тем, по информации Гладкова, территория Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки ВСУ 128 раз. Украинские бойцы выпустили снаряды различного типа по шести приграничным муниципалитетам Белгорода, в том числе три устройства было сброшено с дронов.