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НовостиПолитика23 сентября 2023 18:38

Лавров: Россия не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать такие предложения, поскольку один раз Москву уже обманули
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лавров: Россия не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

Лавров: Россия не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

Фото: REUTERS

Российская сторона не будет рассматривать предложения по прекращению огня. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.

По его словам, никаких предложений по прекращению огня РФ не будет рассматривать, поскольку один раз Москву уже обманули.

При этом Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине.

Также Сергей Лавров добавил, что Запад хочет разрешения конфликта на Украине только через поле боя.

"Если Запад говорит, что украинский конфликт должен решаться на поле боя, значит - на поле боя", - заявил Лавров.