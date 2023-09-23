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НовостиВ мире23 сентября 2023 19:05

Шольц выступил за ужесточение контроля на границах Евросоюза

На границах ЕС могут ужесточить контроль чтобы избежать нелегальной миграции
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шольц выступил за ужесточение контроля на границах Евросоюза

Шольц выступил за ужесточение контроля на границах Евросоюза

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил ужесточение существующих мер на внешних границах Европейского союза для того, чтобы избежать нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом политик сказал на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, которое транслировалось на сайте баварского подразделения партии.

"Я не желаю, чтобы власти Польши просто махнули рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", - отметил Шольц.

Также канцлер добавил, что количество прибывающих в Германию мигрантов сильно увеличилось. Если кто-то приезжает в Европу из Польши, то он должен там проходить регистрацию и процесс в связи с запросом на убежище, заключил политик.

Между тем, на 78-й сессии Генассамблеи ООН канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед почти пустым залом об этом сообщало немецкое издание Bild.