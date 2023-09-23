Шольц выступил за ужесточение контроля на границах Евросоюза Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил ужесточение существующих мер на внешних границах Европейского союза для того, чтобы избежать нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом политик сказал на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, которое транслировалось на сайте баварского подразделения партии.

"Я не желаю, чтобы власти Польши просто махнули рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", - отметил Шольц.

Также канцлер добавил, что количество прибывающих в Германию мигрантов сильно увеличилось. Если кто-то приезжает в Европу из Польши, то он должен там проходить регистрацию и процесс в связи с запросом на убежище, заключил политик.

Между тем, на 78-й сессии Генассамблеи ООН канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед почти пустым залом об этом сообщало немецкое издание Bild.