Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на заседании Народного совета республики избран на должность главы ДНР в субботу, 23 сентября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пушилина.
Уточняется, что после процедуры тайного голосования был назван глава Донецкой Народной Республики - действующий глава республики Денис Пушилин. Его кандидатуру поддержали депутаты. Кроме него среди кандидатов на пост главы ДНР предлагались Казбек Тайсаев и Андрей Крамар.
Спустя некоторое время также состоялась инаугурация главы ДНР.
Между тем, Владимир Сальдо избран депутатами Херсонской областной Думы главой региона. А Евгений Балицкий депутатами Запорожского законодательного собрания был избран губернатором Запорожья.