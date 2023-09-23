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НовостиПолитика23 сентября 2023 19:23

Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики

23 сентября прошла инаугурация Дениса Пушилина в качестве губернатора ДНР
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики

Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики

Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на заседании Народного совета республики избран на должность главы ДНР в субботу, 23 сентября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пушилина.

Уточняется, что после процедуры тайного голосования был назван глава Донецкой Народной Республики - действующий глава республики Денис Пушилин. Его кандидатуру поддержали депутаты. Кроме него среди кандидатов на пост главы ДНР предлагались Казбек Тайсаев и Андрей Крамар.

Спустя некоторое время также состоялась инаугурация главы ДНР.

Между тем, Владимир Сальдо избран депутатами Херсонской областной Думы главой региона. А Евгений Балицкий депутатами Запорожского законодательного собрания был избран губернатором Запорожья.