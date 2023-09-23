Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не поставляют Patriot Украине после удара "Кинжала" Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Соединенные Штаты больше не поставляют системы Patriot Киеву после уничтожения батареи ударом ракеты "Кинжал" ВС России еще в мае этого года. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, никаких новостей о данной установке не было на протяжении уже нескольких месяцев.

"Она была отправлена на Украину, после чего оказалась взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", - отметил эксперт.

Кроме того, после такого случая Штаты перестали поставлять Украине зенитные комплексы Patriot. Теперь они передают Киеву только менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.

Ранее военный аналитик Драго Босник в статье для издания InfoBRICS написал о том, что российские самолеты Су-34, вооруженные "Кинжалами", стали большой угрозой не только для Украины, но и для НАТО.