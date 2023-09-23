WP: Киев потерял много техники в боях у Работино и Вербового Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина потеряла много техники во время боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на командира штурмового подразделения ВСУ.

«Там было потеряно много техники», - сообщил он на условиях анонимности.

По его словам, среди утраченных вооружений немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker.

Как писал сайт KP.RU, российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

Боевая машина была уничтожена противотанковой управляемой ракетой. Разведчики планировали взять «языка», однако оказалось, что все члены экипажа были немцами.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении.

Минобороны РФ сообщило, что на данном направлении был нанесен удар по противнику в районе Артемовки в ЛНР, а также в районе Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области.