Леонид Пасечник избран главой Луганской Народной Республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на своем пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой республики. За него проголосовали все 49 депутатов, присутствовавших на заседании парламента.

«Постановляю избрать главой Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича сроком на пять лет. Постановление вступает в силу со дня его принятия», - зачитал постановление спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Торжественная церемония вступления Леонида Пасечника в должность главы ЛНР проходила в колонном зале Дома правительства в Луганске.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Евгений Балицкий депутатами Запорожского законодательного собрания был избран губернатором Запорожья.

Также временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на заседании Народного совета республики избран на должность главы ДНР.

Владимир Сальдо был избран депутатами Херсонской областной Думы главой региона, после чего он принес присягу на верность Конституции России и народу Херсонской области. Об этом сообщил сам Сальдо в своем Telegram-канале.