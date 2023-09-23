Бойцы спецназа «Осман» уничтожили бронемашину MRAP International MaxxPro Фото: ru.wikipedia.org

Бойцы спецназа «Осман» уничтожили американский броневик MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющиеся видеокадры.

По данным издания, на видео, снятом при помощи беспилотника, показана передвигающаяся по полевой дороге техника. В нескольких сотнях метров от нее стоит подбитая БМП ВСУ.

При приближении к лесополосе в левый борт движущегося броневика попала ракета из переносного противотанкового комплекса. Затем бронемашина MaxxPro загорелась и взорвалась, ее части разлетелись в воздухе, поднялся белый дым.

Как писал сайт KP.RU, газета The Washington Post со ссылкой на анонимного командира штурмового подразделения ВСУ написала, что Киев потерял много техники во время боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. По словам украинского военного, среди утраченных вооружений немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker.

Российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

Боевая машина была уничтожена противотанковой управляемой ракетой.

Кроме того, 22 сентября стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении.