Кириенко заявил, что борьба на Донбассе ведется за память о прошлом и за будущее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борьба на Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Все, что пытались сделать здесь, на земле Донбасса - это выжечь каленым железом историческую память. Сделать так, чтобы новые поколения не вспоминали о том, что это традиционные российские территории», - подчеркнул Кириенко.

Политик отметил, что это не борьба за прошлое, это борьба за будущее - "потому что если уничтожить память о прошлом, тогда не будет никакого будущего".

Как писал сайт KP.RU, 12 июля 2021 года президент России Владимир Путин написал программную статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

В статье глава государства напоминал, что в 1940 году в УССР вошла часть Бессарабии, оккупированная Румынией в 1918 году, и Северная Буковина. В 1948 году – черноморский остров Змеиный. В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР.

Российский лидер подчеркнул, что современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России.

Президент России приводил данные Верховного комиссара ООН: общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек.

Путин подчеркнул, что всё больше убеждается, что Киеву Донбасс просто не нужен. Во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия».