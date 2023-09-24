Путин: Народ России является источником власти в стране Фото: REUTERS

Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

«Именно народ - источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития», - подчеркнул Путин.

Президент отметил огромную заслугу ЦИК РФ в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что избирательная система России по праву считается одной из лучших в мире.

Глава государства отметил, что она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан.