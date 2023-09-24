Asia Times: НАТО может направить на Украину свои войска из-за провала ВСУ Фото: REUTERS

НАТО может отправить собственные войска на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с армией России, об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником», - написал Брайен.

Он отметил, что «посредник» терпит провал и сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска.

По его мнению, если Байдена переизберут, он, вероятнее всего, отправит на Украину армию США, чтобы та попыталась «спасти» ее.

В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, заключил Брайен.

Как писал сайт KP.RU, 23 сентября российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

4 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ. Он заявил, что это не пробуксовка, это провал.

Путин выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.

Напомним, 10 июля Министерство обороны РФ заявило, что с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 4 845 иностранных наемников украинских войск, уточнив, что в подавляющей части они прибыли из США, Канады, а также европейских стран.