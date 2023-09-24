Юрист Соловьев рассказал, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

Юрист Соловьев: Пенсию могут уменьшить при ошибке в расчетах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размер пенсии могут снизить в течение двух-трех месяцев в случаях ошибки при расчете, если исчезли основания для доплат или было выявлено мошенничество, об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист подчеркнул, что самой распространенной причиной уменьшения размера пенсии является обнаружение ошибки в ходе ревизии или дополнительного мониторинга.

«...Если оператор ввел неправильные данные... В этом случае никакой вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер пенсии уменьшится»,- пояснил он.

Соловьев уточнил, что размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз.

Он назвал еще одно из оснований к пересмотру пенсии - это переезд в другой регион. «Исчезло основание для выплат, и они прекратились», - добавил юрист.

Как писал сайт KP.RU, в мае текущего года в ходе опроса россияне рассказали, какие дополнительные меры социальной поддержки нужны в стране, чтобы уровень жизни населения поднялся, а число бедняков снизилось.

Так, больше половины опрошенных (57%) заявили, что, в первую очередь, нужно повысить пенсии. Еще 43% россиян заявили, что улучшить ситуацию поможет повышение уровня минимальной зарплаты.

Треть опрошенных (31%) считают, что в России нужно начать бесплатно кормить всех школьников, это поможет снять финансовую нагрузку с родителей. 24% продолжили сделать бесплатными все детские сады.

18% россиян предлагают продлить и расширить программу льготной ипотеки.