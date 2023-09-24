В Британии антимонархисты устроили акцию протеста в Букингемском дворце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники британского антимонархического движения Republic провели акцию протеста в Букингемском дворце, об этом сообщила газета Telegraph.

«Активисты республиканского движения вызвали возмущение после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце», - говорится в статье.

Газета уточнила, что участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью «Не мой король» («Not My King»).

Издание отметило, что под фотографией в соцсетях активисты написали: «Это фантастический момент для республиканцев по всей стране - группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии».

«Движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, а следующая акция протеста запланирована на 7 ноября», - приводятся в публикации слова лидера британского движения Republic Грэма Смита.

Как писал сайт KP.RU, в мае стало известно, что антимонархисты из группировок Republic и Just Stop Oil готовят провокации во время проезда Карла III по улицам Лондона.

Активисты планировали затесаться среди обычных зрителей и во время появления королевского экипажа издать пронзительный звук, который должен напугать лошадей. По замыслу провокаторов, кони должны были понести и на всем скаку влететь в толпу. Кроме этого, активисты при виде царственной кареты должны были свистеть и скандировать «Не мой король!».

Английские силовики сравнили замыслы активистов с террористическим актом, а глава Скотленд-Ярда Марк Роули клятвенно пообещал сорвать планы противников монархии.

Напомним, в 2016 году лидер Republic Грэм Смит заявлял, что противники монархии требуют провести в Великобритании всенародный референдум, чтобы народ сам выбрал себе нового короля. Такое заявление он сделал накануне 90-летия королевы Елизаветы II.