В деревне Мокрое в Подмосковье открыли стелу «Населенный пункт воинской доблести»

В деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония открытия стелы в честь присвоения ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

В мероприятии приняли участие представители Минобороны РФ, органы местного самоуправления, члены поисковых отрядов, патриотических и общественных организаций, духовенства, ветераны великой Отечественной войны, военнослужащие, а также жители и гости деревни.

Открытие стелы прошло в присутствии родственников шести красноармейцев, чьи имена были установлены в ходе поисковых работ и чьи останки перезахоронены на мемориале в деревне Мокрое.

Руководитель поискового объединения «Рубеж» Вячеслав Захаров подчеркнул, что поисковики вместе с представителями военного ведомства ежегодно ведут поиск и перезахоронение останков красноармейцев, погибших в Можайском районе в боях 1942-43 гг. , а созданная при непосредственном участии Минобороны России информационная система «Память народа», существенно облегчила работу по установлению имен павших защитников Отечества.

На сегодняшний день, на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более 2 тысяч бойцов Красной Армии.

По завершении церемонии рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших воинов.