Кандидат в президенты США Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО.

«Я не думаю, что членство (Украины) в НАТО отвечает нашим интересам... Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?», - заявил политик в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program).

По его мнению, США не должны давать Украине «карт-бланш», если только Киев не использует возможности для завершения конфликта.

Как писал сайт KP.RU, в марте Десантис заявил, что вовлечённость США в конфликт на Украине, с точки зрения поставок вооружения, необходимо прекратить. Все дальнейшие потуги в этом направлении станут большой ошибкой для Соединенных Штатов.

Политик подчеркнул, что властям США следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны, которых за время украинского конфликта накопилось бесчисленное множество. Прежде всего, нужно восстановить банковскую систему, заняться энергетической безопасностью и защитой своих границ.

По словам Десантиса, Байден своими действиями рискованно приближает вероятность войны с Россией, в частности поставками Киеву суперсовременной военной техники.