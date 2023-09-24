DM: Пресс-секретарь объяснила конфуз Байдена невероятной эмоциональностью Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер «странным образом» объяснила случай с президентом Байденом, который дважды повторил одну и ту же историю за несколько минут, об этом написала газета Daily Mail.

В статье отметили, что на брифинге Жан-Пьер спросили, не вызывает ли данный случай беспокойство. При этом она, смеясь, ответила, что иногда и она здесь повторяется.

Пресс-секретарь считает, что Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент.

«Он говорил об этом страстно – и именно поэтому он здесь, ...потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», – заявила Жан-Пьер.

Как писал сайт KP.RU, 22 сентября президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он два раза подряд практически дословно рассказал спонсорам своей кампании по переизбранию одну и ту же историю.

Байден упомянул трагедию в американском городе Шарлотсвилле в 2017 году, где во время марша ультраправых погибла молодая женщина, и напомнил о реакции на эти события Дональда Трампа. По словам Байдена, после трагедии в Шарлотсвилле он решил бороться за президентский пост.

Рассказав историю, американский лидер через несколько минут практически дословно повторил сказанное.

21 сентября Байден грубо повел себя на встрече с президентом Бразилии Лулой да Силвой в Нью-Йорке и не пожал ему руку. Многие отметили, что американский президент в своем выступлении по вопросу прав рабочих в целом показал себя не с самой лучшей стороны – при выходе на сцену Байден чуть не сбил бразильский флаг и путался в словах.