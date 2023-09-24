Помощник Алиева: Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха Фото: EAST NEWS

Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав страны, об этом изданию Politico заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости», - сказал Гаджиев.

По его словам, Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом.

«В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше", - добавил помощник президента Азербайджана.

Как писал сайт KP.RU, 19 сентября Азербайджан объявил, что начал «локальную антитеррористическую операцию» в Карабахе. Его армия начала наносить точечные удары ракетами и беспилотниками по военным объектам — ПВО, РЭБ и блок-постам в этом регионе.

Ереван тут же заявил, что армии Армении в Карабахе нет. Но при этом армянские власти считают, что Азербайджан начал «агрессию», идут не только воздушные удары, но и наземный прорыв линии соприкосновения с целью «этнических чисток».

В Карабахе находятся 2 тысячи российских миротворцев. Они не должны участвовать в военных действиях на чьей либо стороне. Их задача — обеспечивать мир и гуманитарные коридоры в регионе.

Отмечалось, что целями Азербайджана являются взятие под полный контроль территории Карабаха и разоружение его армии, а также прокладка через Армению шоссе и железной дороги в свой анклав — Нахичевань.