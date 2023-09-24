Президент США Байден сбился, рассказывая недавно дважды повторенную историю Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил для одной и той же аудитории.

«...Когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо», - заявил Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса.

Затем американский лидер запнулся. «Награжденного майора», - пытался вспомнить Байден.

После этого с длительными паузами глава США добавил, «в общем, моего сына Бо. Я бы хотел, чтобы некоторые из вас были с ним знакомы».

«Я собирался писать книгу, я не собирался снова бороться за пост», - сообщил Байден.

Как писал сайт KP.RU, 22 сентября Джо Байден два раза подряд практически дословно рассказал спонсорам своей кампании по переизбранию одну и ту же историю.

Президент США напомнил трагедию в Шарлотсвилле в 2017 году и что после этого он решил бороться за президентский пост. Рассказав историю, Байден через несколько минут практически дословно повторил произнесенное.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер «странным образом» пыталась объяснить случай с Байденом и заявила, что для президента это был якобы «невероятно эмоциональный» момент.

Напомним, в мае члены Конгресса США потребовали от Байдена пройти проверку на умственные способности. Все они выразили беспокойство по поводу когнитивных способностей американского лидера, уже не раз отмечавшегося оговорками, провалами в памяти и дезориентацией в пространстве.