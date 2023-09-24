Mysl Polska: Ненависть к России выходит боком Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ненависть к России выходит боком Польше, об этом написал обозреватель Mysl Polska Богдан Куляс.

В статье отмечается, что политика Польши состоит в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее «ненавидит русских и кто больше любит Америку с Украиной».

Куляса пояснил, что долгосрочная политика правящей в стране партии «принесла свои плоды»: американо-индийский торговый маршрут «обойдет Россию стороной», и в результате Польша не станет одним из инфраструктурных центров.

«Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве», - отметил обозреватель.

По его словам, в этой ситуации «то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет».

Как писал сайт KP.RU, впечатление такое, что в XXI веке почти каждое польское правительство решило посчитаться с Россией за все прошлые подлинные и мнимые обиды. Благо за спиной теперь США, НАТО и Евросоюз. Поэтому можно порычать на Москву и погадить ей, не опасаясь схлопотать ответку.

Поляки относятся к нам так же, как мы – к НАТО. Они уверены, что наша власть в лице Путина пытается восстановить Советский Союз и опять лишить их независимости.

При нынешней власти в Варшаве ожидать нормализации российско-польских отношений вряд ли возможно. Для партии «Право и справедливость» Россия – главное пугало. Это партия недоговороспособная, партия фанатиков, вызывающая раздражение у самих поляков.

Возможно, почвой для диалога между Россией и Польшей могут стать общие моральные и культурные ценности. Поляки, например, без энтузиазма воспринимают инициативы Брюсселя, касающиеся реформы института семьи, прав секс-меньшинств.