DM: Пресс-секретарь объяснила конфуз Байдена невероятной эмоциональностью Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер «странным образом» объяснила случай с президентом Байденом. Дело в том, что американский лидер дважды повторил одну и ту же историю за несколько минут. Пресс-секретарь позже пояснила, что Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», поскольку для него это был «невероятно эмоциональный» момент.

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех обещаний Киева, закрепленных в Декларации независимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В декларации был один из главных для России моментов - что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. Министр уточнил, что в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем.

НАТО может отправить собственные войска на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с армией России. Об этом в статье для Asia Times предупреждает старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

Президент Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Хунка в парламенте Канады, сообщило агентство The Associated Press.

Украина потеряла много техники во время боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, пишет издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмового подразделения ВСУ. На условиях анонимности он признался, что среди утраченных вооружений украинских сил оказались немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker.