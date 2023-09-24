«Отказался быть мясом»: сержант ВСУ не стал возвращаться в часть после отказа в лечении Фото: REUTERS

Раненый 20-летний украинский сержант дезертировал из части после отказа в лечении. Военный рассказал The Times, что больше «не будет мясом», а нашел себе «убежище» во Львове.

Как передает издание, сержант по имени Андрей получил ранение в плечо, но в госпитале ему удалили не все осколки, из-за чего возникало онемение, которое не давало полноценно использовать руку.

«Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов», - рассказал украинский сержант.

Позже Андрей, который пришел добровольцем в украинские войска в возрасте 18 лет, узнал, что в ФРГ ему могут сделать полноценную операцию, но покинуть Украину ему не разрешили, считая, что ранение не настолько опасно и он должен вернуться в часть.

Военный обратился к своему командиру, однако нарвался на матерную ругань. Как заявил Андрей, «на этом для него все закончилось», теперь он может прострелить себе ногу, но не отправится в зону боевых действий.

«Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду участвовать в боевых действиях. Я больше не буду их мясом», - заявил он.

Ранее украинские солдаты заявили, что им стыдно появляться в военной форме на улицах Киева, поскольку жители города могут принять за сотрудников военного комиссариата, которые устанавливают определенную плату за различные услуги.