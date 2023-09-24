В Госдуме с иронией отреагировали на призыв Киева выехать жителям из Крыма Фото: REUTERS

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на призывы украинских властей покинуть полуостров на период «деоккупации».

В минувшую субботу, 23 сентября, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала «украинцев» по возможности выезжать из Крыма, переждав «деоккупацию» полуострова на подконтрольной Киеву территории или же в третьих странах.

Ивлев заявил, что Украина ведет подготовку к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, когда части украинской армии «позорно бежали» с полуострова, как Иван Мазепа из-под Полтавы. Тем не менее, как он отметил, ничего у Киева не получается и не получится никогда.

«Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит», - заявил парламентарий, назвав такой призыв «обычным проявлением осенней депрессии от неудач в зоне боевых действий».

По его словам, на данный момент Крым надежно защищен, и его жители готовятся отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией.