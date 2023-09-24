В Польше рассказали об ущербе от ненависти к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ненависть к России у Польши превышает любовь к своей стране, поскольку наносит ущерб, в том числе и экономике республики. Об этом пишет Mysl Polska.

Как сказано в публикации, политика Польши строится на том, чтобы доказать, кто больше любит Вашингтон и Киев, призирая при этом все российское. «Наше счастье - счастье Америки. Наша радость - насолить России... Собственное счастье нас не интересует», - отмечает издание.

Отмечается, что такой позиции придерживается и польская правящая партия «Право и справедливость», благодаря которой американо-индийский торговый маршрут получил возможность обойти Россию, однако из-за поддержки этого решения Польша не будет одним из главных инфраструктурных центров.

«Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве», - сказано в материале.

Напомним, накануне польский политолог Павел Мусялек заявил, что власти Польши заинтересованы в эскалации украинского конфликта в преддверии выборов в республике. Тем не менее, по его словам, после предвыборной кампании отношения Варшавы и Киева вряд ли будут прежними.