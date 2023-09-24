Касперский назвал язык, на котором говорит большая часть хакеров в мире Фото: REUTERS

Подавляющее большинство хакеров в мире на сегодняшний день говорит на китайском, а вторым по распространению является испанский язык. Об этом рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, уточнив, что русский язык находится лишь на четвертом месте.

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», - приводит его слова РИА Новости.

Касперский также предупредил, что с каждым днем хакеры становятся все более изощренными и профессиональными. По его словам, киберпреступниками в основном являются «так называемые студенты, низкий-средний класс», однако «они общаются между собой и объединяются в банды».

Напомним, японские власти девять месяцев не замечали взлома своего национального центра кибербезопасности. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники, за этой кибератакой стоял Китай.