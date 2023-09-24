Компания SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink Фото: REUTERS

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье, 24 сентября, успешно вывела на орбиту 22 спутника системы Starlink. Об этом рассказала компания-разработчик SpaceX.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», - сказано в сообщении, опубликованном на странице компании в X.

Спутники были запущены с территории штата Флорида, а через час после старта ракеты вышли на орбиту.

Данный запуск стал 110 по счету за последние четыре года, а также 41 с начала текущего года. SpaceX на сегодняшний день вывела на орбиту более 5,1 тысяч подобных спутников, свыше 4,8 тысяч аппаратов сейчас находятся в рабочем состоянии.