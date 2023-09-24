Глава Абхазии Бжания подписал указ о призыве на военную службу

Аслан Бжания Фото: presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу. Об этом заявили в пресс-служба главы республики.

Как уточнятся в заявлении, с 1 октября по 31 декабря 2023 года на военную службу призывают граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, которые не прибывают в запасе и подлежат призыву.

Бжания поручил правительству Абхазии, а также администрациям районов и города Сухум обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. Кроме того, он подписал указ об увольнении с военной службы.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году в России. Как отметил парламентарий, призывники будут получать повестки все также в бумажной форме, но штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет повышен.